الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نائب محافظ الشرقية: لدينا أكثر من 300 سيدة فى مراكز القيادة

لبنى عبدالعزيز
لبنى عبدالعزيز

قالت لبنى عبدالعزيز، نائب محافظ الشرقية إن المحافظة أصبح بها عدد كبير في المحليات من السيدات اللاتي شغلن مناصب وأثبتن جدارة وترقين، لأنهن يشعرن بأن لديهن تحديًا أن يثبتن وجودهن ويقدمن أفضل ما لديهن.

وأضافت لبنى، خلال حديثها مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC أنه يوجد بالمحافظة أكثر من ٣٠٠ سيدة في مراكز القيادة، منهن مديرات عموم سيدات وفي سن الشباب، لافتة إلى أن شغل المرأة منصب العمدة كان موجودًا لكن ليس بعدد كبير.

وأوضحت أن العمل في المحليات ليس سهلًا، فالمحليات بمثابة عمود فقري لكل الجهات، كل من يواجه مشكلة في المياه أو الكهرباء أو أي من المرافق، فهذا عمل المحليات.

وأردفت "قبل رصف طريق لازم نرجع لكل المرافق، ونسألها إن كان لديها أعمال تنجزها في الطريق، الناس متخيلين تأخير الرصف بسبب التقاعس، لكن الواقع إن كل المرافق يجب أن تنتهي من عملها قبل الرصف، حتى لا تقوم بالتكسير".

نائب محافظ الشرقية المرأة في المحليات الستات مايعرفوش يكذبوا

مواد متعلقة

الخارجية الأمريكية: مواصلة هدم منازل الفلسطينيين "يدمّر" فرص حل الدولتين

"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. مثقفون يشعلون شرارة الغضب فى 5 يونيو 2013

خالد يوسف لـ"الشاهد": الإخوان هاجمونى بسبب ويجا

خالد يوسف لـ"الشاهد": 30 يونيو أعلى تجليات لتجمع إرادات المصريين

خالد يوسف لـ"الشاهد": الإخوان بادروا باستخدام العنف يوم 28 يناير وهذا الدليل

خالد يوسف لـ"الشاهد": "البلتاجى رفض دعم الشباب وقال هتقربوا لحسنى مبارك لن أوقع"

سيدة تفضح أختها أمام زوجها: أنا حاجة بيت ربنا وخايفة أكتم الشهادة

"المصريين الأحرار": ندعم سَن قانون يضمن حرية تداول المعلومات وعدم تحريفها

الأكثر قراءة

"معاكسة تحولت لمشاجرة".. اعترافات المتهم بقتل جاره في المطرية

محافظ بورسعيد يتفقد أرض الإسكان التعاونى بالحى الإماراتى (صور)

محافظ القليوبية يتفقد قافلة طبية فى قرية سندوة بالخانكة

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان صلح "آل سند" و"آل أبوزيد" بالصوامعة

مصر تعلن التوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا لبُعد تنموى كبير وبشروط مُيسّرة

طبيب عيون عن عروس "فيسبوك" المصابة: "الضغط السبب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس