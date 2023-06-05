نائب محافظ الشرقية: لدينا أكثر من 300 سيدة فى مراكز القيادة

قالت لبنى عبدالعزيز، نائب محافظ الشرقية إن المحافظة أصبح بها عدد كبير في المحليات من السيدات اللاتي شغلن مناصب وأثبتن جدارة وترقين، لأنهن يشعرن بأن لديهن تحديًا أن يثبتن وجودهن ويقدمن أفضل ما لديهن.

وأضافت لبنى، خلال حديثها مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC أنه يوجد بالمحافظة أكثر من ٣٠٠ سيدة في مراكز القيادة، منهن مديرات عموم سيدات وفي سن الشباب، لافتة إلى أن شغل المرأة منصب العمدة كان موجودًا لكن ليس بعدد كبير.

وأوضحت أن العمل في المحليات ليس سهلًا، فالمحليات بمثابة عمود فقري لكل الجهات، كل من يواجه مشكلة في المياه أو الكهرباء أو أي من المرافق، فهذا عمل المحليات.

وأردفت "قبل رصف طريق لازم نرجع لكل المرافق، ونسألها إن كان لديها أعمال تنجزها في الطريق، الناس متخيلين تأخير الرصف بسبب التقاعس، لكن الواقع إن كل المرافق يجب أن تنتهي من عملها قبل الرصف، حتى لا تقوم بالتكسير".