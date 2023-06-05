جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2023 لطلاب الشعب الأدبية والعلمية

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2023 للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، ارتفعت معدلات البحث بجوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين بهذه الكلمات البحثية، مع اقتراب موعد انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، المقررة الاثنين المقبل الموافق ١٢ يونيو للمواد خارج المجموع و١٨ يونيو للمواد الأساسية للشعبتي الأدبي والعلمي.

امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2023

وتعقد الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، على مستوي الجمهورية ، وفقا لنظام الامتحانات الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، بإذن تعقد الاختبارات بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2023

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، للشعبتين الأدبية والعلمية:

يؤدي الطلاب امتحان المواد خارج المجموع الأسبوع المقبل، حيث يؤدي الطلاب يوم الإثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الثلاثاء 13 يونيو مادتي الاقتصاد والإحصاء.

بينما تنطلق اختبارات المواد الأساسية، بداية من يوم، الأحد 18 يونيو اللغة العربية، والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية، و الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام، من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

وتستانف الطلاب الاختبارات، بإداء الطلاب يوم الأحد 2 يوليو بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، ويوم الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة، ويوم الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، ويوم الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

ويختتمون يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.