الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من تجهيز 41 استراحة وتزويدها بكافة المستلزمات استعدادا لامتحانات "الثانوية" بالبحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة انه تم الإنتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين وتزويدها بكافة المستلزمات اللازمة تيسرا عليهم والبالغ عددها 41 استراحة منهم 22 للرجال، و 19 للسيدات.

وذلك بواقع 4 استراحة برشيد و4 استراحة بالنوبارية و3 بأبو المطامير و2 استراحة بكل من إدارات " بندر دمنهور- ادكو - المحمودية - شبراخيت - بندر كفر الدوار- مركز كفر الدوار- المركزية- أبو حمص - كوم حمادة- التحرير- الدلنجات- ايتاى البارود- حوش عيسى- وادى النطرون- الرحمانية "

وأضاف يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2022 - 2023 كما تم مراجعة جاهزية كافة المدارس من حيث الأثاث والانارة وتوافر المياة والنظافة وذلك بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة هذا العام يبلغ 38091 طالبا وطالبة، منهم 8896 بالشعبة الأدبية و 26809 طلبة وطالبات بشعبة علمى علوم، و2386 علمى رياضة سيقومون بأداء الامتحانات أمام 115 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية.

ياتى ذلك ضمن الجهود التى تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لإستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة  تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد والانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2022-2023 والتى تنطلق خلال الفترة من 12 يونيو الجارى وحتى 13 يوليو المقبل فى جميع أنحاء الجمهورية.


 

أبو المطامير التعاون التربية والتعليم الاستعدادات اللازمة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي

الأكثر قراءة

الانتهاء من تجهيز 41 استراحة وتزويدها بكافة المستلزمات استعدادا لامتحانات "الثانوية" بالبحيرة

السجن المشدد 10 سنوات لسيدتين قتلتا فتاة بعد تعذيبها في الإسكندرية

موعد عيد الأضحي المبارك 2023 وعدد أيام الإجازة الرسمية

محافظة الجيزة: إزالة 37 حالة تعدي علي أملاك الدولة بالعياط والبدرشين والحوامدية

محافظ الدقهلية: إحالة 61 مخالفة تموينية للنيابة العامة

هل يجوز الاشتراك فى الأضحية؟.. الإفتاء تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس