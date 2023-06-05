الانتهاء من تجهيز 41 استراحة وتزويدها بكافة المستلزمات استعدادا لامتحانات "الثانوية" بالبحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة انه تم الإنتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين وتزويدها بكافة المستلزمات اللازمة تيسرا عليهم والبالغ عددها 41 استراحة منهم 22 للرجال، و 19 للسيدات.

وذلك بواقع 4 استراحة برشيد و4 استراحة بالنوبارية و3 بأبو المطامير و2 استراحة بكل من إدارات " بندر دمنهور- ادكو - المحمودية - شبراخيت - بندر كفر الدوار- مركز كفر الدوار- المركزية- أبو حمص - كوم حمادة- التحرير- الدلنجات- ايتاى البارود- حوش عيسى- وادى النطرون- الرحمانية "

وأضاف يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2022 - 2023 كما تم مراجعة جاهزية كافة المدارس من حيث الأثاث والانارة وتوافر المياة والنظافة وذلك بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة هذا العام يبلغ 38091 طالبا وطالبة، منهم 8896 بالشعبة الأدبية و 26809 طلبة وطالبات بشعبة علمى علوم، و2386 علمى رياضة سيقومون بأداء الامتحانات أمام 115 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية.

ياتى ذلك ضمن الجهود التى تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لإستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد والانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2022-2023 والتى تنطلق خلال الفترة من 12 يونيو الجارى وحتى 13 يوليو المقبل فى جميع أنحاء الجمهورية.



