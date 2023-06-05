"التعليم" تصدر قرارًا بشأن تسليم خطابات الندب للمشاركين فى امتحانات الثانوية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا بشأن تسليم خطابات الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وحصل «الدستور» على نسخة من خطاب تعليمات تسليم خطابات الندب للمنتدبين، وجاءت كالتالي:

١- تسلم خطابات الندب للمنتدبين بعد التوقيع على كشوف «۳» عضوية.

٢- الخطاب المرتد مع كشوف «۳» عضوية يرفق معه إثبات عدم استلام الخطاب في الحالات الآتية:

- نقل من المدرسة، ويرفق إخلاء الطرف معتمداً ومختوماً صورة طبق الأصل.

- القيام بإجازة، ويرفق قرار القيام بالإجازة وإخلاء الطرف معتمداً ومختوماً صورة طبق

الأصل.

- حالات الوفاة، شهادة الوفاة معتمدة ومختومة صورة طبق الأصل.

- الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة إلى المحكمة التأديبية معتمداً ومختومًا صورة

طبق الأصل.

٣- على الراغبين في الاعتذار عن أعمال الامتحانات التقدم بأحد الأعذار القانونية «بدون بديل» ولا يعتبر البديل سببا لقبول الاعتذار، ويتم قبول الاعتذار في الحالات الآتية:

- قومسيون طبی حدیث ۲۰۲۳ من القومسيون الطبى العام، ولن ينظر إلى غيره من الشهادات الطبية وخلافه من المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مدون به «يعفى من أعمال الامتحانات».

- حالات الوفاة، ترفق شهادة الوفاة «الزوج/ الزوجة» لم تتجاوز العام.

- الأم التي لها طفل عمره لا يزيد عن عامين، وترفق شهادة ميلاد الطفل.

- سفر الزوج لخارج البلاد، يرفق خطاب معتمد من جهة العمل على رأس العمل.

- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات، يقبل من أحدهما فقط مع إحضار أصل الخطاب للاطلاع.

- شهادة تأهيل عجز ٥٪.

- الطفل ذو الاحتياجات الخاصة «تقرير طبي- شهادة الميلاد».

- العمل جزء من الوقت، «مستند معتمد دال على ذلك».

- خصومة ثأرية «خطاب حديث صادر من مديرية الأمن لهذا العام ٢٠٢٣».

- الإحالة للمعاش أثناء فترة أداء الامتحانات «صورة المستند».

على أنه لن يقبل أي اعتذارات للسادة المقدرين إلا من خلال مشرف عام التقدير.

٤- لا يعتبر المنتدب معتذرا إلا بعد تسلمه خطاب قبول العذر من لجنة الإدارة لامتحان الثانوية العامة قطاع أسيوط ٢٠٢٣

٥- تقوم المدرسة بعد توقيع السادة المنتدبين على كشوف «۳» عضوية وختمها من المدرسة، بإرسالها إلى الادارة التعليمية التابعة لها المدرسة لتجميعها وإرسالها مع مندوب إلى لجنة الإدارة في خلال ٧٢ ساعة في موعد أقصاه يوم الخميس ٢٠٢٣/٦/٨ بمقر لجنة الإدارة، مع اعتبار هذا الموضوع هامًا جدًا.

واختتم الخطاب بأنه لن يقبل أو يلتفت إلى أى اعتذار بعد الموعد المحدد، وهو من يوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٦/٦ إلى الخميس ٢٠٢٣/٦/٨، ولن يقبل أى اعتذار بمقر لجنة الإدارة الرئيسي بأسيوط.