الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة منتخب السلة للكراسى المتحركة تغادر إلى دبي للمشاركة في المونديال

بعثة السلة للكراسي
بعثة السلة للكراسي المتحركة

غادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الإثنين بعثة المنتخب الوطنى لكرة السلة على الكراسي المتحركة، والمتجهة إلى دبي وذلك للمشاركة في بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، والمقرر إقامتها بمركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 5 المقبل حتى 24 يونيو من نفس الشهر الجاري.

يترأس البعثة المنتخب في بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة إيهاب حسانين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، بمشاركة 28 منتخباً، بواقع 16 للرجال و12 للسيدات، وهذه المرة الأولى التي يقام فيها الحدث العالمي في منطقة الشرق الأوسط، منذ انطلاقته في 1973.

وأسفرت قرعة منافسات الرجال عن وقوع منتخبنا المصري، في المجموعة الثانية، إلى جانب ألمانيا، كندا وتايلاند، فيما تضم المجموعة الأولى، الإمارات، أستراليا، إيطاليا والبرازيل، فيما تضم المجموعة الثالثة: هولندا، الأرجنتين، كوريا الجنوبية وفرنسا، وتضم المجموعة الرابعة: أمريكا، بريطانيا «حامل اللقب»، إيران والعراق.

يذكر أن منتخب مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة، حقق لقب البطولة العربية الأولى التي أقيمت في شهر مايو الماضي بدولة الكويت ، على حساب المنتخب الكويتي صاحب الأرض بنتيجة ”40-41”.

البطولة العربية البارالمبية الحدث العالمي الشهر الجاري الكراسي المتحركة

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