8 مصابين فـى اصطدام تروسيكل بعامود إنارة بأسيوط

أصيب 8 أشخاص، إثر وقوع حادث اصطدام تروسيكل بعمود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي بمركز القوصية في أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث اصطدام تروسيكل بعامود إنارة ووجود مصابين.

وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين اصطدام تروسيكل بعمود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي بمركز القوصية وأسفر الحادث عن إصابة "محمد.ذ.ث" ١٦ عامًا، و"محمد.ي. ا" ٢١ عامًا، و"عرفه.ح.ص" ٢٢ عامًا، و"نور. ش.ع" ٢١ عامًا، و"سعيد.م.ا" ٢٢ عامًا، و"وائل.ن.ذ"، ٢٠ عامًا، و"على.ف.ج" ١٨ عامًا، و"علاء.ف.ذ" ٣٣ عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.