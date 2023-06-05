الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

8 مصابين فـى اصطدام تروسيكل بعامود إنارة بأسيوط

اصطدام تروسيكل بعامود
اصطدام تروسيكل بعامود إنارة ب

أصيب 8 أشخاص، إثر وقوع حادث اصطدام تروسيكل بعمود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي بمركز القوصية في أسيوط.

 

تلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث اصطدام تروسيكل بعامود إنارة ووجود مصابين. 

وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين اصطدام تروسيكل بعمود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي بمركز القوصية وأسفر الحادث عن إصابة "محمد.ذ.ث" ١٦ عامًا، و"محمد.ي. ا" ٢١ عامًا، و"عرفه.ح.ص" ٢٢ عامًا، و"نور. ش.ع" ٢١ عامًا، و"سعيد.م.ا" ٢٢ عامًا، و"وائل.ن.ذ"، ٢٠ عامًا، و"على.ف.ج" ١٨ عامًا، و"علاء.ف.ذ" ٣٣ عامًا.

 

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

الأكثر قراءة

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

القبض على المتورطين فى مشاجرة بسبب كلب بالطالبية

لليوم الثانى.. إقبال على شواطئ الإسكندرية لاعتدال الطقس ورفع الرايات الخضراء

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية التعاملات اليوم الإثنين

تجديد حبس 3 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل في نشر أخبار كاذبة 45 يوما

كليوباترا الأشهر.. صراع العروش يفسد علاقات الأشقاء داخل العائلات الملكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس

الجامعة العربية تدين جريمة الإهمال الطبى من قبل الاحتلال بحق الأسير دقة

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية