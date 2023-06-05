مع بدء الساعات المبكرة في صباح اليوم، يدور في ذهن محبين الكرة وعشاقها معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5-6-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث يتضمن جدول موعد مباريات اليوم الإثنين 5 يونيو الحالي، لقاءين بالدوري الألماني وفي الدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5-6-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5-6-2023 والقنوات الناقلة.

مباريات اليوم الإثنين في الدوري الألماني

هامبورج ضد شتوتجارت

يواجه فريق هامبورج اليوم الإثنين 5 يونيو نظيره شتوتجارت بمباراة الإياب من تفادي الهبوط، حيث أن فاز الضيوف بثلاثية نظيفة للذهاب ويريد هامبورج التعويض بالإياب والصعود إلى البوندسليجا، أما يرغبشتوتجارت في البقاء.

يُقام اللقاء بأبرز مباريات اليوم الإثنين بتمام الساعة 10:45 بتوقيت أبو ظبي، في الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة في الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة عبر قناة.



مباريات اليوم في الدوري المصري



نادي الزمالك ضد الاتحاد السكندري

يلتقي فريق الزمالك والذي سوف يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد حوالي 50 نقطة، نظيره الاتحاد السكندري سابع الترتيب برصيد 40 نقطة.

يسعى الفريق السكندري إلى رفع رصيده إلى 43 نقطة ويقفز إلى المركز الخامس بدلاً من المقاولون العرب الذي يملك حوالي 42 نقطة.

يقام اللقاء ضمن مباريات اليوم الإثنين في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

وأسدل الستار بمباريات الدوري الإيطالي للموسم المنقضي لعام 2022-2023 بيوم مثير في "كالتشيو"، عقب نجاح فريق روما بحسم تأهله إلى بطولة الدوري الأوروبي، أما ارتقى يوفنتوس لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي بواحدة من أشرس المواسم التي قد توج فيها نابولي باللقب قبل 4 جولات تقريباً من نهاية المسابقة.

وتواجد نابولي بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد حوالي 90 نقطة، جمعها من الفوز بحوالي 28 مباراة والتعادل في 6 وخسارة 4 وتسجيل 77 هدفاً وتلقي 28.

أما يتواجد فريق لاتسيو بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد حوالي 74 نقطة جمعها من الفوز في 22 مباراة والتعادل في 8 مباريات وخسارة مثلها وتسجيل 60 هدفاً وتلقي 30.