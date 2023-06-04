موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك والإتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، ضمن نتائج البحث المتصدرة لمحركات “جوجل” خلال الساعات الماضية، وقبل انطلاق المباراة التي يخوضها الفارس الأبيض ونظيره فريق الاتحاد السكندري، ضمن ختام منافسات الأسبوع الـ 30 من جولات الدوري المصري، لذا نقدم لكم كافة التفاصيل حول اللقاء من موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الزمالك والإتحاد السكندري في الدوري المصري

ويخوض النادي الزمالك ونظيره نادي الاتحاد السكندري، مباراتهم غدا في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث يستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي حيث يسعى كلا الفريقين للفوز بالمباراة، لتعزيز موقعهم في جدول الدوري الممتاز، حيث يسعى نادي الزمالك في التقدم بالمراكز، خاصة وانه يحل في المركز الرابع بعد موسمين حاملا للقب الدوري وفي المقابل يقع فريق نادي الاتحاد السكندري في المركز السابع، وهو في صراع شديد مع منافسيه من الفرق في وسط الجدول.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإتحاد

أحداث اللقاء على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباراة المحلية ومنها بالتأكيد مباريات الدوري المصري الممتاز ومباريات كأس مصر وغيرها من البطولات الاخرى.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري 2023

ويحل نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد نقاط 50 نقطة حصدها من 29 مباراة خاضها استطاع ان يفوز في 14 مباراة وتعادل في ثمان مباريات بينما تلقى 7 هزائم.