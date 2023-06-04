الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد رياضى: الأهلى فى الأدوار الإقصائية يكون أفضل من دور المجموعات

الأهلي
الأهلي

علق الناقد الرياضي محمد عراقي، رئيس تحرير برنامج "كورة كل يوم" على مواجهة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلًا إن الأهلي معروف عنه أنه يكون أفضل في الأدوار الإقصائية مقارنة بدور المجموعات.

وأضاف عراقي خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن وصول نادي الأهلي إلى المباراة النهائية هو معجزة بكل المقاييس، متابعًا: "الأهلي تعرض لهزيمة بخماسية من صن داونز في دور المجموعات، وكان الفريق سيودع البطولة لولا ضياع ركلة جزاء الهلال السوداني أمام صن داونز".

وأكد أن لاعبي نادي الأهلي كانوا على قدر المسئولية، واستطاعوا تحويل الكبوة إلى حافز كبير جدًا والفوز والوصول إلى المباراة النهائية أمام الوداد المغربي.

عراقي: نثق في لاعبي الأهلي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد

وأشار إلى أن نادي الأهلي متمرس في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مضيفًا: "نتمنى الفوز إن شاء الله لنادي الأهلي ونثق في اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد اليوم".

وتابع: "النتيجة المريحة في مباراة اليوم هي فارق هدفين مع عدم استقبال أي أهداف لأن مباراة العودة في المغرب ستكون صعبة جدًا".

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