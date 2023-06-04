الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استبعاد عواد وشيكابالا.. أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى

الزمالك
الزمالك

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن القائمة التي تستعد لخوض مباراة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في تمام الثامنة مساء غدٍ على استاد القاهرة، ضمن الجولة 30 من بطولة الدوري.

ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 50 نقطة من 29 مباراة بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 40 نقطة.

وشهدت القائمة استبعاد محمد عواد حارس مرمى الفريق بسبب الإصابة في المران الختامي، بالإضافة إلى غياب محمود شيكابالا وحاتم سكر ومحمد أشرف روقا وسامسون أكينيولا.

وانضم إلى القائمة كل من عمر جابر ومحمد عبدالغني بعد تماثلهما للشفاء.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو الآتي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبدالمجيد  - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - عبدالله جمعة.

خط الوسط:  نبيل عماد دونجا - محمد حسام " بيسو"- سيد عبدالله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" -  إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الاتحاد السكندرى اللاعب شيكابالا محمد عواد الدورى المصرى الزمالك

الأكثر قراءة

"كان بيركب ماسورة".. سقوط سباك من الطابق السادس خلال عمله بالجيزة

رئيس اتحاد طلاب جامعة بني سويف: "الحوار الوطنى" صوت كل المصريين والرئيس قائد له تاريخ

سعر الدولار اليوم الأحد 4-6-2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

تفاصيل الحالة الصحية للبابا تواضروس بعد إصابته بالتهاب العصب السابع

إصابة عامل وطالب فى حادث تصادم بمحور 26 يوليو

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)