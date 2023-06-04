استبعاد عواد وشيكابالا.. أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن القائمة التي تستعد لخوض مباراة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في تمام الثامنة مساء غدٍ على استاد القاهرة، ضمن الجولة 30 من بطولة الدوري.

ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 50 نقطة من 29 مباراة بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 40 نقطة.

وشهدت القائمة استبعاد محمد عواد حارس مرمى الفريق بسبب الإصابة في المران الختامي، بالإضافة إلى غياب محمود شيكابالا وحاتم سكر ومحمد أشرف روقا وسامسون أكينيولا.

وانضم إلى القائمة كل من عمر جابر ومحمد عبدالغني بعد تماثلهما للشفاء.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو الآتي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - عبدالله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد حسام " بيسو"- سيد عبدالله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.