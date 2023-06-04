تعرف على عقوبات مباراة الإسماعيلي والمقاولون في الدوري

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، العقوبات الصادرة بعد أحداث مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي التي جمعت الفريقين الخميس الماضي.

وكان لاعبو الدراويش قد هددوا بالانسحاب من المباراة التي توقفت قرابة 20 دقيقة؛ اعتراضًا على احتساب الحكم ركلة جزاء قبل أن تُستكمل في الدقيقة 29 ويتم احتساب 25 دقيقة وقت محتسب بدل من الضائع.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن الجولة 30 من المسابقة.

وجاءت قرارات لجنة المسابقات برابطة الأندية على النحو الآتي:

- توقيع غرامة مالية ضد الإسماعيلي قدرها 50 ألف جنيه، لعدم امتثال لاعبي الدراويش والجهاز الفني والإداري لقرار الحكم وتسببهم في تعطيل المباراة.

- تغريم الإسماعيلي مبلغا قدره 20 ألف جنيه بسبب سباب الجماهير ضد الحكم.

- غرامة مالية أخرى على الإسماعيلي قدرها 50 ألف جنيه لنزول مسئولي العلاقات العامة بالنادي ونائب رئيس النادي دون إذن.

- إيقاف محمد حمص المدرب العام بالجماهير الفني للإسماعيلي للاعتراض.

- منع دخول المنسق الإعلامي للإسماعيلي وعامل الملابس بالنادي أي ملعب حتى نهاية الموسم.