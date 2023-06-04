الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حميد أحداد يشتبك مع الإعلاميين بعد هدف بيرسي تاو

حميد أحداد
حميد أحداد

شهدت مقصورة الإعلاميين في ستاد القاهرة، اشتباكات بين حميد أحداد مهاجم فريق الوداد البيضاوي المغربي وبعض الإعلاميين عقب هدف بيرسي تاو مهاجم الفريق.

وتقدم الأهلي على الوداد بهدف سجله بيرسي تاو قبل نهاية الشوط الأول في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووجّه مهاجم الزمالك السابق والوداد الحالي، إشارات خارجة بعد الاشتباك مع بعض الإعلاميين المصريين.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في المغرب يوم 11 يونيو المقبل.

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما صعد الوداد المغربي إلى المباراة النهائية على حساب صن داونز ويضرب موعدًا مع نادي الأهلي.

الاهلى الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال إفريقيا حميد أحداد حميد أحداد يشتبك مع الإعلاميين

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