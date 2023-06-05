حالة الطقس اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 فى محافظات مصر

مع أول الساعات الصباحية شغل بال آلاف من المواطنين معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، وذلك قبل الخروج من المنزل لمعرفة حالة الطقس، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية بمصر عن كافة تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 5 يونيو 2023، حيث عادت حالة الطقس إلى الاستقرار بعدما شهدت جميع البلاد موجة من التلقبات التي قد أدت إلى نشاط للرياح محملة بالرمال والأتربة، وشهدت ارتفاع درجة الحرارة.

حالة الطقس اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في محافظات مصر

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم الإثنين

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية بمصر أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل صباحا، وطقس حار نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وطقس مائل للحرارة على جميع السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما تكون حالة الطقس ليلا تكون معتدل الحرارة على جميع الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين

أما عن الظواهر الجوية، اليوم الإثنين فتنشط الرياح على بعض مناطق من القاهرة الكبرى وفي جنوب سيناء على فترات متقطعة، وستتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة وتكون رعدية أحيانا على بعض مناطق من جنوب الصعيد وعلى بعض فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط أمطار خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يكون من متر إلى متر ونصف وتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون حالة معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات وبمدن مصر