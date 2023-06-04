حتى لا تُصاب .. كيف تحمى نفسك من ارتفاع ضغط الدم فى الطقس الحار؟

هناك علاقة وثيقة بين ارتفاع ضغط الدم وارتفاع درجات الحرارة، ولذلك يحتاج المرضي إلى بعض الخطوات التى يجب اتباعها من أجل تجنب ارتفاع ضغط الدم، حيث يؤدي ارتفاع حرارة الطقس في فصل الصيف إلى اتساع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم المحمل بالأكسجين بداخلها.



ويكون هناك العديد من التأثيرات التى تظهر على المريض نتيجة أنخفاض ضغط الدم أثناء ارتفاع درجات الحرارة منها الغثيان والدوخة والإعياء، بالاضافة إلى العطش الشديد وضبابية الرؤية وقلة التركيز.



وهناك العديد من الخطوات التى تحميك من إنخفاض ضغط الدم منها الإكثار من شُرب الماء والابتعاد عن الكحوليات حيث أن المشروبات الكحولية من مسببات الجفاف ويمكن أن تخفض ضغط الدم، حتى في حال شُربها باعتدال أما الماء فيزيد كمية الدم في الجسم ويقي من الجفاف.



يعتبر وضع الجلوس الخاص بك من أهم أسباب إنخفاض ضغط الدم فيجب عليك الانقال برفق من وضع الاستلقاء أو القرفصاء إلى وضع الوقوف وتجنب الجلوس عاقدًا ساقيك.

وإذا بدأت أعراض انخفاض ضغط الدم أثناء الوقوف، فاعقد ساقيك بشكل المقص ويمكنك وضع إحدى قدميك فوق الأخرى على حافة بارزة أو مقعد، مع الانحناء إلى الأمام قدر الإمكان.

أيضًا الطعام عامل أساسي لمساعدتك فى إتزان الضغط لديك وحمايتك من إنخفاض ضغط الدم اثناء ارتفاع درجات الحرارة حيث أن تناوَل وجبات صغيرة منخفضة الكربوهيدرات تساعدك على تجنب انخفاض ضغط الدم بشكل حاد وتناوَل وجبات صغيرة موزعة على عدة مرات خلال اليوم بالاضافة إلى أنه ينبغي كذلك تقليل الأطعمة مرتفعة الكربوهيدرات مثل البطاطا والأرز والمعكرونة والخبز.