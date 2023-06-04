الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استقرار الطقس بالإسكندرية ورفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاعين الشرقى والغربى

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

رفعت شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقي والغربي، اليوم الأحد، الرايات الخضراء وذلك بعد استقرار حالة الطقس بالمدينة الساحلية، والتي شهدت على مدار أسبوع تقلبات جوية متغيرة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأحد، حالة البحر والشواطئ، حيث أوضحت أن شواطئ القطاعين الشرقي والغربي رفعت اليوم الرايات الخضراء، مع هدوء فى حركة الأمواج وطقس لطيف معتدل.

وتابعت أنه مع صباح اليوم حققت شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي حتى التاسعة صباحًا نسب إشغال لم تتعد 5%.

وكانت شهدت شواطئ الإسكندرية، أمس، رفع الرايات الحمراء التحذيرية على شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، ما عدا الشواطئ المحددة بحواجز أمواج قد رفعت الرايات الخضراء.

وتفتح شواطئ الإسكندرية، والتي تبلغ أعدادها 65 شاطئًا، أبوابها لاستقبال الجمهور من أهالي الإسكندرية وزائريها، حيث استعدت الشواطئ لموسم الصيف بالعديد من الإجراءات للحفاظ على الشواطئ وتوفير الراحة للمواطنين، مع التأكيد والاهتمام بمنظومة الإنقاذ على جميع شواطئ المحافظة.

65 شاطئًا بالإسكندرية صيف 2023

وتشمل الإسكندرية 65 شاطئًا منقسمين إلى عدة فئات بين مجانية وخدمة لمن يطلبها ومميزة وسياحية، حيث يتوفر شاطئان بشكل مجاني تمامًا، و6 شواطئ عامة برسم دخول 5 جنيهات للفرد، و28 شاطئ خدمة لمن يطلبها برسم دخول 10 جنيهات للفرد، و22 شاطئًا  مميزًا برسم دخول 15 جنيهًا للفرد، و6 شواطئ سياحية برسم دخول 25 جنيهًا للفرد، وجميع الشواطئ يحصل المواطن على شمسية وكرسي، واستعمال دورات المياه ووحدات تبديل الملابس مجانًا.

أرقام الشكاوي بمصايف الإسكندرية 

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على أرقام الشكاوى التالية:
الشكاوي بالقطاع الشرقي 
٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠  - ٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ 
٠١١١٩٥٥٥٩٤٦ - ٠١٥٠١٢٩٧٨٨٨

أرقام الشكاوي بالقطاع الغربي 
٠١٢٢٥٢٦٧٢٧٦ - ٠١٢٢٠٠٣٠١٠٣
٠١٢٠٣٩٨٦٣٢٤ - ٠١٢٢٢٢٦٥٠٣٤
وكذلك موقع الإدارة الرسمي
Www.catr.gov.eg

شواطئ الإسكندرية حالة الطقس تقلبات جوية استقرار حالة الطقس هدوء فى حركة الامواج

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