الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نجم الأهلى السابق: شوبير ولد عملاقًا ويتفوق على الشناوى ولطفى

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

أكد محمد عامر، نجم النادي الأهلي السابق، أنه غير قلق على حراسة مرمى الفريق أمام الوداد المغربي، في مشاركة مصطفى شوبير بالمباراة.

وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أشرفت على تدريب مصطفى شوبير عندما كنت رئيسا لقطاع ناشئين الأهلي، وكنت أقول عنه ولد كحارس عملاق وليس ناشئا".

وأضاف: "شوبير لديه شخصية كبيرة للغاية داخل الملعب ويستحق قميص الأهلي، ولو حصل على كم فرص محمد الشناوي وعلي لطفي، سوف يتفوق عليهما".

كان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قد أعلن تشكيل الفريق اليوم أمام الوداد وجاء على النحو الآتي:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: علي معلول- ياسر ابراهيم- محمد عبدالمنعم- محمد هاني

الوسط: مروان عطية- حمدي فتحي- اليو ديانج- حسين الشحات- بيرسي تاو

الهجوم: محمود كهربا
 

الاهلى مصطفى شوبير الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال إفريقيا مباراة الاهلى والوداد المغربى

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