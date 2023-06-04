توزيع درجات مادة الفيزياء في امتحانات الثانوية العامة 2023

توزيع درجات مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2023، ارتفعت معدلات البحث بهذه الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات، مع اقتراب موعد انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، المقرر انطلاقها يوم ١٢ يونيو للمواد خارج المجموع ، ويوم ١٨ يونيو للمواد الأساسية.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وتعقد الامتحانات، وسط إجراءات أمنية مشددة احترازية مشددة وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفقا لنظام عقد اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي بشكلها الجديد، مابين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد، أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحان مادة الفيزياء لشهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بعد تعديله وفقا للمواصفات الجديدة للاختبارات التي تدمج الأسئلة المقالية والموضوعية.

توزيع درجات مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2023

وجاء التوزيع الجديد لدرجات ورقة امتحان الفيزياء للثانوية العامة، على النحو التالي:

درجات الأسئلة المقالية 4، حيث كل سؤال بدرجتين.

درجات الأسئلة الموضوعية 56، كل سؤال بدرجة واحدة.

إجمالي درجات أسئلة الفيزياء 60.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

و فقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2023، تعقد الامتحانات كالتالي :

- الإثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتي الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.