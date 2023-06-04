"التعليم" تعلن حالات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما إلى المديريات التعليمية، بشأن حالات تأجيل امتحانات الثانوية العامة، حتى يتمكن من أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجات الفعلية.



وجاء نص الخطاب كالتالي:

حرصا من وزارة التربية والتعليم على مصلحة أبنائنا طلاب الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ امتحاناتهم يوم الإثنين الموافق ۲۰٢٣/٦/۱٢ طبقا للجدول المعتمد من الوزير، يرجى إتباع الآتى:



أولآ: في حالة حدوث عذر مرضي للطالب يمنعه عن أداء الامتحان في الدور الأول، وحتى يتمكن من أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجات الفعلية عليه تقديم المستندات الدالة على العذر المرضى وهي:

- إخطار من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة + تقرير طبي من التأمين الصحي معتمد من اللجنة الطبية العامة التابع لها + صورة من رقم الجلوس + بيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة موضح به المواد التي تغيب فيها مختوم بختم رئيس اللجنة)، على أن تقدم هذه المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي نقوم بعرضها على إدارة شئون الطلبة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة.

ثانيا - حالات الاعذار القهرية ومنها:

-العالقين بالخارج (تقدم صورة من جواز السفر موضح بها تأشيرة الخروج والدخول للبلاد).

- حالات الوفاة من الدرجة الأولى (تقدم أصل شهادة الوفاة)

-حالات الولادة (تقدم شهادة المولود) .. ويرفق بهما المستندات الأتية :

(صورة من رقم الجلوس+ بيان غياب بالمواد التي تغيب فيها الطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام

والمراقبة التابع لها الطالب).

ثالثا: في حالة حدوث عذر مرضي مفاجئ للطالب أثناء تأدية الامتحان مما يحول دون استمراره في أداء هذا الامتحان يجب على رئيس اللجنة وطبيب اللجنة أو الزائرة الصحية نقل الطالب بسيارة الاسعاف إلى أقرب مستشفى حكومي لتقريرحالة الطالب المرضية.

وعلى ولي الأمر تقديم المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم برفعها للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة..وتشمل المستندات الآتية :(تقرير من طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية + إفادة معتمدة من لجنة النظام والمراقبة +محضر إثبات حالة + صورة استمارة 6 د معتمدة من لجنة النظام والمراقبة بثبت فيه ما حدث للطالب أثناء تأدية الإمتحان+ التماس من ولي أمر الطالب برغبته في التأجيل لنجله للدور الثاني بالدرجات الفعلية).

وأشار الخطاب إلى أنه يرجى التنبيه على الإدارات التعليمية التابعة بعدم إرسال أي تأجيلات للدور الثاني بالدرجات الفعلية عبر البريد المصرى، وإرسالها عن طريق مندوب الإدارة التعليمية التابع لها الطالب؛ حفاظا على المستندات المرسلة، وبأن أخر موعد لتلقى هذه المستندات أقصاه أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة، وذلك حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم حيال الطالب في تأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجات الفعلية.

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