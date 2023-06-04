طلاب الثانوية العامة: مراجعات "حياة كريمة" دعم للطلاب دون ضغط على الأسر

حرصت مؤسسة «حياة كريمة» على تنظيم حصص مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣، وتقديمها لهم بالمجان تحت عنوان "تقدر في ١٠ أيام"، لتواصل المبادرة التعليمية دعمها تيسيرا على طلاب الثانوية العامة والذي دخلوا في معسكر تدريبي استعدادا لماراثون امتحانات الثانوية راغبين في الحصول على أعلى التقديرات.

التقت "الدستور" مع عدد من طلاب الثانوية العامة المستفيدين من مبادرات المراجعة النهائية في محافظة الإسكندرية.

تقول جنة قطب، إحدى الطلاب المستفيدين، إن مراجعات الثانوية العامه لفتة لطيفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتعكس حرصها على بناء جيل واعد وجاهز لخوض ماراثون الثانوية العامة والذي يعد محطة خوف في حياة الأسر المصرية وخاصة الطلاب لرغبتهم في تحصيل أعلى الدرجات والدخول إلى الكليات الجامعية التي تحقق طموحنا.

تابع مالك محمود، أحد الطلاب المستفيدين، أن فترة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة نعرف جيدا أنها فترة استغلال مادي من مدرسين الدروس الخصوصية ليتضاعف تقدير الحصة الواحدة ماليا بمقدار مضاعف، ومع تكثيف الحصص في باقي المواد الدراسية لا يقدر على تلبيتها الأسر المتوسطة.

وأشادت أيسل عبد الرحمن، إحدى الطلاب المستفيدات، أن من الجيد توفير خدمة المراجعات النهائية وهذا ليستطيع أكبر عدد من الطلاب الاستفاده من المشروع التعليمي وبتركيز أكبر من المجموعات التعليمية والتي يحضرها الطلاب لتصل للمئات دون عناء.

وعبرت آية حسين، إحدى الطلاب المستفيدات، عن امتنانها أن القائمين على المشروع التعليمي للمراجعة النهائية للمبادرة "حياة كريمة" مجموعة من المدرسين المحترفين ليستفيد من مراجعاتهم جميع الشرائح المجتمعية دون دفع أعباء مالية اضافية، لأن هناك كثير من الأسر تضحي بمصروف يومهم وتجمع تحويشتهم المالية من أجل إنفاقها على أبناءهم من طلاب الثانوية العامة من أجل فرحتهم بمجموعهم النهائي وتشريفهم بالكليات التي يلتحقون بها.