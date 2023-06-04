"كتابات جديدة" تنظم سلسلة لقاءات شهرية بالمركز الدولي للكتاب

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب بالمركز الدولي للكتاب فعالية شهرية بعنوان "لقاء كتابات جديدة" بداية من يونيو الجاري، في تمام السادسة مساء، بمقر مكتبة الهيئة بشارع 26 يوليو.

تقدم الفعالية من خلالها الكاتبات والكتاب الذين نشروا أعمالهم في سلسلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية للكتاب.

ومن المقرر أن تكون أولى ندوات الفعالية الجديدة مع القاص أحمد حلمي ومجموعته القصصية (أحوال المحبين)، والشاعرة د.مها الغنام وديوانها من شعر العامية المصرية (روح بتعزف ع الكمان).

يدير اللقاء الأديب منير عتيبة رئيس تحرير سلسلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية العامة للكتاب.

وعن أحمد حلمي فقد حصل على بكالوريوس علوم حاسب من كلية الحاسبات والمعلومات - جامعة الزقازيق. مدون في عدة مدونات شخصية (2007 - 2016) (نافذة على الحقيقة - خاطرة من قلب القاهرة - هرطقات فيلسوف الغبرة) مترجم وكاتب تقني (تكنولوجيا المعلومات) (مدونة خطوط) (2013 - 2016 ). ناقد أدبي وكاتب حر في عدة مجلات ثقافية و مواقع الكترونية: عضو مختبر السرديات التابع لمكتبة الاسكندرية. عضو ومنسق نادي أدب "المناقشة". ومن أعماله،"الفتيات لا تحب فصل الربيع" - مجموعة قصصية مشتركة - دار ضاد للنشر والتوزيع – 2016. "من أحوال المحبين" - قصص – سلسلة كتابات جديدة بالهيئة العامة للكتاب – 2020. "مصر المبدعة" - كتاب مشترك - سلسلة الأبحاث الكاملة للمؤتمرات المجلس الأعلى للثقافة 2021 حصل على جوائز: المركز الأول في مسابقة سوريا الدولية للقصة القصيرة من المؤسسة العربية الأوربية للسلام بهولندا – 2021. المركز الثاني في المسابقة الأدبية السنوية للشباب فرع القصة القصيرة من مركز طلعت حرب الثقافي بالقاهرة 2021.

أما عن الدكتورة مها الغنام فهي صيدلانية شاعرة وكاتبة قصة قصيرة- صدر لها مجموعتان قصصيتان: حقيبة يد-أحلام مرتبكة تتسكع فى شوارع المدينة. صدر لها أربعة دواوين: كدبة- صوت الفراشات-روح بتعزف ع الكمان- بغزل فى عيونك أشعارى. الجوائز:- ديوان كدبة (النشر الإقليمى 2013). ديوان صوت الفراشات(مركز أول جائزة لجنة الشعر التابعة للمجلس الأعلى للثقافة 2017). مركز أول جائزة غرب ووسط اقليم الدلتا الثقافى 2017 فى الشعر. أما عن القصة فحصلت على: الجائزة المركزية فى القصة القصيرة عن مجموعة حقيبة يد. مركز أول جائزة غرب ووسط الدلتا الثقافى فى القصة 2020. مركز أول جائزة ابداع فى القصة القصيرة 2019. جائزة دار المعارف 2020 فى القصة القصيرة.

ومنير عتيبة: قاص وروائي وناقد وشاعر مصري. مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية. رئيس تحرير سلسلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية العامة للكتاب. نائب مقرر لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة. صاحب مشروع (تقرير الحالة السردية المصرية 2001-2020م) ومشروع مصر المبدعة (2015-2020م). أصدر أكثر من 50 كتابًا في القصة والرواية والقصة القصيرة جدًا والشعر والنقد الأدبي وأدب الأطفال وغيرها. كتب عددًا من المسلسلات والتمثيليات والبرامج الإذاعية بالإذاعات المصرية وإذاعة صوت العرب من أمريكا. أعد وقدم برنامج (حوار فكري) لقناة البابطين التليفزيونية الكويتية. يكتب مقالًا شهريا ثابتًا بمجلة عالم الكتاب إضافة إلى نشره للمقالات والدراسات والقصص والأشعار بالصحف والمجلات المصرية والعربية.

صورة غلاف المجموعة القصصية روح بتعزف ع الكمان للكاتبة فيفيان أيوب.

بورتريه للشاعرة مها الغنام.

بورتريه للكاتب والقاص أحمد حلمي.