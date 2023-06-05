الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في عيده.. اللاتينية: الثالوث القدوس لله الواحد هو قاعدة إيمانية في الكنيسة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية في مصر بعيد الثالوث القدوس، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: هذه هي قاعدة إيماننا، هذا هو أساس إيماننا، هذا ما يعطي ثباتًا لتصرّفاتنا. أوّلاً: الله الآب، غير المولود، وغير المحدود وغير المرئي؛ الله الواحد، خالق الكون؛ هذه هي الرّكيزة الأولى لإيماننا.  الرّكيزة الثّانية: كلمة الله، ابن الله، يسوع المسيح، ربّنا، كُشِفَ عنه للأنبياء وفقًا لنوعيّة نبوءاتهم ووفقًا لمشروع الآب؛ من خلاله، كان كلّ شيء؛ وفي نهاية الأزمنة، تجسّد من الرُّوح القدس وصار إنسانًا مرئيًّا وقابلاً للمس، للقضاء على الموت ولإبراز الحياة ولإجراء المصالحة بين الله والإنسان. والرّكيزة الثالثة: الرُّوح القدس الذي من خلاله، تنبّأ الرُّسل، وتعلّم آباؤنا أمور الله، وأُرشِدَ الأبرار إلى طريق الحقّ؛ في نهاية الأزمنة، حلّ بطريقة جديدة على البشر، كي يجدّدهم في الأرض كلّها، من أجل الله.

لذا، يوضع عماد ولادتنا الجديدة تحت علامة هذه الرّكائز الثلاثة. يمنحنا الله الآب إيّاه في سبيل ولادتنا الجديدة في ابنه من خلال الرُّوح القدس. فأولئك الذين يحملون في داخلهم الرُّوح القدس يُقادون إلى الكلمة الذي هو الابن، والابن يقودهم إلى الآب، والآب يمنحنا الخلود. دون الرُّوح القدس، من المستحيل رؤية كلمة الله؛ ومن دون الابن، لا يمكننا الاقتراب من الآب. فإنّ معرفة الآب هي معرفة الابن، ومعرفة الابن تحصل من خلال الرُّوح القدس، والابن يعطي الرُّوح وفقًا لمشيئة الآب.

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