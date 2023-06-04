الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الشرطة تطارد متهما شرع فى قتل صبى بأرض اللواء

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

أصيب صبي بجروح شبه نافذة وكدمات متفرقة بالجسم في مشاجرة بمنطقة أرض اللواء.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بمنطقة أرض اللواء.

انتقل رئيس مباحث نقطة أرض اللواء إلى محل البلاغ وتبين إصابة عيد سيد 15 سنة إثر تشاجره مع آخر يمين محور 26 يوليو.

تم نقل المصاب إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، ويعمل رجال الشرطة على ضبط المشكو في حقه.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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