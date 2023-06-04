"الروح القدس يتكلم ويبكت"..كلمة الأنبا باسيليوس في عيد العنصرة بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية

ترأس الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك صباح اليوم الأحد، القداس الالهى أحتفالا بعيد العنصرة وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية.

كان في إستقبال الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك اليوم في القداس الأب عمانوئيل عبدالله راعي الكنيسة وشمامسة وشعب الكنيسة المبارك .

وألقى الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك عظة روحية تحت عنوان "الروح القدس يتكلم ويبكت".



وأختتم الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك القداس الالهي اليوم بالبركة الرسولية لكل الحاضرين .



وجدير بالذكر تأتى هذه الزيارة للأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك في إطار اهتمام وحرص ومتابعة صاحب النيافة للأحوال الرعوية في كنائس الإيبارشية .

وعلى صعيد أخر، كان قد التقى رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، ونيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، المقبلين على الزواج (الدفعة الرابعة والستين)، بمعهد القديس يوسف للعائلة والحياة، بكوبري القبة.

افتتح السفير البابوي الحلقة الرابعة من الدورة الرابعة والستين لإعداد المقبلين على الزواج، بتأمل روحي بعنوان "يسوع المربي"، موضحًا من هو المربي، وخصائصه، بالإضافة إلى المفاهيم، التي نربي عليها أبنائنا، مؤكدًا أهمية أن يكون يسوع هو مثالنا في التربية.

تلا ذلك، المحاضرات التكوينية للمقبلين على الزواج حول أساسيات تربية الأبناء، مع الإعلامية ليلى فرج، أعقبها محاضرة عن تنطيم الأسرة الطبيعي "بيلنجز"، ألقاها د. ماريكلير منير.

وفي الختام، قدم نيافة الأنبا باخوم، محاضرة بعنوان "الزواج حسب القانون الكنسي". دار اللقاء حول الزواج حسب القانون الكنسي، والزواج الكاثوليكي، وبعض القوانين الضرورية، كما دار الحديث حول الموانع، والمتطلبات، بالإضافة إلى باب المناقشة مع الشباب الحاضرين.

وقدم الأستاذ الدكتور منير فرج، مؤسس، ومدير معهد القديس يوسف للعائلة والحياة، الشكر لنيافة الأنبا باخوم، لحضوره، كما تم التقاط بعض الصور التذكارية.