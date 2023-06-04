الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى غياب مصطفى محمد.. نانت ينجو من الهبوط فى الدورى الفرنسى

نانت
نانت

نجا فريق نانت من الهبوط الفرنسى إلى دوري الدرجة الثانية بعدما حقق فوزًا صعبًا على أنجيه بهدف دون رد في ختام منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل إجناتيوس جاناجو هدف المباراة الوحيد لصالح فريق نانت في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وغاب الدولي المصري مصطفى محمد عن المباراة، حيث تواجد على مقاعد البدلاء في لقائه الأخير مع نانت، حيث ستنتهي فترة إعارته.

واستفاد نانت من هزيمة أوكسير أمام لانس بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأكد بقائه في المسابقة الموسم المقبل.

وارتفع رصيد نانت بعد هذا الفوز إلى 36 نقطة في المركز السادس عشر بينما توقف رصيد أنجيه عند 18 نقطة في المركز الأخير.

فريق نانت أنجيه الفرنسي اللاعب مصطفى محمد الدوري الفرنسي

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