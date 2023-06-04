جماهير باريس سان جيرمان تودع ميسى بصافرات الاستهجان

ودعت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن طريق إطلاق صافرات الاستهجان في مباراته الأخيرة بقميص الفريق الفرنسي.

ويخوض ميسي مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت ضمن منافسات الجولة 38 من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن رحيل ميسي رسميًا في بيان أصدره قبل بداية المباراة، لتنتهي رحلة اللاعب مع الفريق بعد عامين.

وكشفت صحيفة "الديلي ميل" الإنجليزية، عن بدء جماهير باريس سان جيرمان صافرات الاستهجان والسخرية من ميسي عند إعلان اسمه بالتشكيل في ملعب المباراة.

وسبق أن أطلقت الجماهير الصافرات عقب رحلة اللاعب للمملكة العربية السعودية دون إذن ناديه في وقت سابق، وذلك بعد توديع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد بايرن ميونخ.