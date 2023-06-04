الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الهوائية الأحد 4 يونيو 2023

الأبراج الهوائية
الأبراج الهوائية

قدم الخبراء بموقع " cafeastrology " حظك اليوم الأحد 4 يونيو 2023 لجميع مواليد الأبراج الهوائية، والتي جاءت على النحو التالي:

توقعات برج الميزان: 

تشعر بالانفتاح والانسجام هذا الأسبوع وتقابل أشخاص جدد ومثيرين للاهتمام، تشارك في نشاطات فنية أو ثقافية أو رياضية، تحافظ على التوازن بين حياتك الشخصية والمهنية.

توقعات برج الدلو: 

شعر بالابتكار والتميز هذا الأسبوع وتطور أفكارًا جديدة ومبتكرة، تنضم إلى مجموعة أو منظمة تساهم في تطويرها، تجد شخصًا يفهمك ويقبل اختلافك.

توقعات برج الجوزاء: 

تشعر بالفضول والإبداع هذا الأسبوع وتتعلم أشياء جديدة ومفيدة، تتواصل بسهولة مع الآخرين وتشارك في نشاطات اجتماعية ممتعة، تجد شخصًا يلفت انتباهك ويثير اهتمامك.

صفات مواليد الأبراج الهوائية:

هي الأبراج التي تنتمي إلى عنصر الهواء، ويشترك أصحابها بالذكاء، والإبداع، والانفتاح على التغيرات في عصرنا الذي يتسم بالسرعة.

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية، بالاتصال القوي بالعقل والفكر والتحليل، فعادةً ما تكون لدى الجوزاء شخصية جذابة ومرحة، كما أنهم يحبون التواصل والتعرف على الآخرين وهم يتمتعون بقدر كبير من الذكاء والطموح.

كما يعد الاتزان هو السمة الأبرز لأصحاب هذه الأبراج، كما أنهم يمتلكون قدرًا كبيرًا من الذوق والرفاهية، وهم يتمتعون بقدرة عالية على إدارة النزاعات وحل المشكلات.

كما أنهم يحبون التواصل مع الآخرين، ويعتقد أن العلاقة بين الأبراج الهوائية والترابية قد تكون مشحونة بالتوترات، بينما العلاقة بين الأبراج الهوائية والمائية تكون ملؤها المودة والحب، أما العلاقة بين الأبراج الهوائية والنارية فتكون مثيرة للاهتمام، والأبراج الهوائية هي: برج الجوزاء، برج الميزان، برج الدلو.

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

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