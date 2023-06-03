السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"وزيري" يكشف سر هدية سيدة أمريكا الأولى خلال زيارتها للأهرامات

مصطفى وزيري
مصطفى وزيري

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي كانت سعيدة بزيارتها لمنطقة الأهرامات وأبو الهول. 

وأضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن قرينة الرئيس الأمريكي جيل بايدن، زارت منطقة الأهرامات وأبو الهول في عيد ميلادها، لافتًا إلى أن جيل بايدن تلقت هدية تذكارية عبارة عن قلادة فرعونية على شكل جعران فرعوني بمناسبة عيد ميلادها.

وأوضح أن قرينة الرئيس الأمريكي جيل بايدن قرأت جيدًا عن الآثار المصرية، لافتاً إلى أن قرينة الرئيس الأمريكي جيل بايدن سألت عن موقع المتحف المصري الكبير، كما أنها انبهرت بالحضارة المصرية والآثار. 

وأشار إلى أن جيل بايدن تلقت هدية تذكارية عبارة عن قلادة فرعونية على شكل جعران فرعوني بمناسبة عيد ميلادها، معقبًا: "أهدينا جيل بايدن قلادة فرعونية مستنسخة على شكل جعران "اله الحظ" عند القدماء بمناسبة عيد ميلادها".

وأكد  الدكتور مصطفى وزيري، أن مصر لديها سياحة متنوعة تجذب الملايين من السياح، لافتاً إلى أنه يوجد 30 ألف قطعة أثرية خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، والدولة تعمل على استردادها. 

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