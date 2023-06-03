السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط محطة مواد بترولية بدون ترخيص ومصادرة 150 لتر سولار بالمنيا (صور)

ضبط رصيف محطة بترولية
ضبط رصيف محطة بترولية بدون ترخيص خلال حملة بمطاي

تعاونت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالمنيا، مع إدارة التموين المحلية والجهات ذات العلاقة، لتنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على المخابز ومحطات المواد البترولية بالمنطقة والقرى المجاورة. وهذه الحملات التي شملت ضبط الأسعار أسفرت عن تحرير 13 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط محطة بترولية بدون ترخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

 

أفاد هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، بأن الوحدة المحلية للمركز والمدينة تعاونت مع إدارة التموين بالمركز، برئاسة عبدالحكيم محمد، مدير تموين مطاي، ومباحث التموين، بإشراف على الكيال وفضل الجبالى، نائب رئيس المركز والمدينة، لشن حملات تموينية على المخابز ومحطات الوقود بالمركز والقرى. وذلك لضبط الأسعار والتصدي للمخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المرتكبين.

 

أوضح رئيس المركز والمدينة، أن الحملة التي تم إطلاقها اليوم أسفرت عن إصدار 13 محضرا تموينيا متنوعا، وتم ضبط ومصادرة مواد بترولية وغذائية. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

 

صرح رئيس المركز والمدينة، بأن المخالفات التي تم رصدها كانت متنوعة، حيث تم ضبط 10 مخالفات للمخابز، بما في ذلك محضر بون صرف و4 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجن، و2 مخالفات لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، بالإضافة إلى مخالفة واحدة لنقص الوزن.

 

 

جرى تحرير 3 محاضر مخالفين متنوعة، بسبب تشغيل محطة للبترول بدون ترخيص، وتم مصادرة 150 لترًا من السولار، وضبط 8 شيكارات دقيق وزنها 50 كيلو بدون فواتير، وتم إصدار محضر عدم وجود شهادة صحية.

 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لمتابعة الحالة التموينية وتحقيق شكاوي المواطنين.

 

كما أشار إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحة المواطنين بالمركز، بالتعاون مع إدارة التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري، مؤكدا أن هذه الحملات تتم بشكل يومي في أحياء المدينة والقرى التابعة لها.

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المنيا تحرير 13 مخالفة تموينية ضبط رصيف محطة مواد بترولية بدون ترخيص حملات تموينية علي المخابو ومحطات المواد البترولية قري مركز مطاي بالمنيا عبد الحكيم محمد مدير إدارة تموين مطاي المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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