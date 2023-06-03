السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تحديث يومي| سعر الدولار اليوم السبت الموافق 3 يونيو

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 3 يونيو حالة من الاستقرار خلال منتصف التعاملات، حيث سجل سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، وتصدر سعر الدولار محركات البحث على "جوجل" خلال الفترة الماضية نظرًا لارتباط سعره ببعض السلع في الأسواق.

سعر الدولار اليوم السبت تحديث يومي

سجل سعر الدولار اليوم السبت 3 يونيو 2023 استقرارًا في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات وفيما يلي يستعرض "الدستور" قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي "CIB" مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري          

شهد سعر الدولار اليوم السبت 3 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع

سعرالدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم السبت 3 يونيو 2023 في بنك الاسكندرية خلال منتصف التعاملات حيث شهد استقرارًا مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و و30.86 جنيه للبيع.

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