سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 3-6-2023

يطالع الملايين من المواطنين سعر الدولار في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 3-6-2023 من خلال نشرة أسعار صرف العملات المالية للدول العربية والأجنبية التي يقدمها موقع الدستور للقراء ويتم تحديثها على مدار اليوم وفقا للوحة التعاملات المالية في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 3-6-2023

استقرار في سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 3-6-2023 في كافة البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة منذ بداية شهر مايو الماضي مما أثر على استقرار العديد من السلع في الأسواق المصرية وهى كما يلي:-

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

بلغ الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

قدر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

يتداول مصرف أبوظبي الإسلامي الدولار بنحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل سعر تداول الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي يتداول الدولار بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والاسكان قدر الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري

وصل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 33.04 جنيه للشراء و 33.15 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني نحو 38.46 جنيه للشراء و 38.59 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي بنحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 100.19 جنيه للشراء و 100.61 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.