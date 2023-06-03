بنسبة نجاح 85.1%.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس القاهرة اليوم

تعلن المدارس الإعدادية التابعة للإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة نتيجة نهاية العام الدارسي الحالي لطلاب الشهادة الإعدادية 2022 /2023، اليوم السبت، لجميع الطلبة والطلبات داخل فناء المدرسة.

وكان قد اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2022/ 2023 بنسبة نجاح 85.1%.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 88%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.1%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 84.9%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 74.3%.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك 259 طالبًا حصلوا على الدرجات النهائية.

وأشار إلى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 98.15%، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.72%، وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96.24%.