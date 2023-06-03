بازوكا يحكي عن فرحة أهله بمجموعه: عملوا لي احتفالية عالمية عشان جايب 67%

كشف اليوتيوبر محمود بازوكا، عن طريقة معاملة أهله له في فترة الامتحانات، قائلًا: " والله أهلي أجدع ناس، كانوا جمال أوي وبيتبسطوا من أي حاجة".

وأضاف بازوكا خلال لقاءه ببرنامج "آدم شو" الذي يقدمه الفنان أحمد آدم عبر فضائية الحياة :"أنا واخد الثانوية العامة من الإمارات، وجيت مصر على الجامعة بس، وكان حصلي مشاكل شوية في المدارس، فدرست" أمريكان، وبريتيش، ومصري، وهندي عشان كنت بنطرد"، الإمارة اللي كنت قاعد فيها بخلص مدارسها كلها".

وتابع: "في الامارات وقتها اللي كان بيجيب 100% ده عادي، لأن كان فيه 102%، و103%، وأنا أهلي ما بيسألوش إنت جايب كم، أنا الوحيد اللي ما اتسألش انت جايب كم، لكن نجحت ولا لا؟"

وأردف: "أنا راجع البيت ومعايا ناس صحابي، ساكنين جنبي، واحد جايب 98% ومنهار وعياط، واللي جايب 100% ومتضايق ويقول كان لازم أجيب 102%، وأنا راجع بـ 67.3% ، والإفيه في أهلي مش فيا، لما طلعت الدور الرابع في العمارة اللي ساكنين فيها أهلي لقيت الأربع شقق اللي في الدور مفتوحين على بعض وبيحتفلوا بتورت وشماريخ على الـ 67.3% ، لأن المهم عندهم إني نجحت".