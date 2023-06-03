اليوتيوبر محمود بازوكا يحكى عن أصعب لحظة مرت عليه فى لجنة الامتحان

قال اليوتيوبر محمود بازوكا: "أنا جبت 67.3% في الثانوية، وفي الجامعة جايب امتياز مع مرتبة الشرف، لكن كنت بدرس حاجة أنا مش فاهمها، وهي "الأكاديمية البحرية- لوجيستيكس".

وأضاف اليوتيوبر محمود بازوكا خلال لقاءه ببرنامج آدم شو، الذي يقدمه الفنان أحمد آدم، عبر فضائية الحياة، أن الأكاديية البحرية من كثرة ما هي تخصص نادر، بقى الناس اللي واخدة جامعات تانية، تاخود كورس "لوجيستيكس" ويشتغلوا مكانا إحنا.

وعن أصعب موقف تعرض له بازوكا في لجنة الامتحان، قال: "إن الإنجليزي كان مستويات، وفيه مستوى صعب، فأنا كنت بغش بالموبايل، كنت بجيب موبايلين، عشان لو اتقفشت بواحد، أطلع التاني، وكان فيه فقرة في امتحان الإنجليزي المفروض إنك تجاوب على معاني الكلمات، وكانت كلمات عمرنا ما شفناها، فكان معايا قاموس على الموبايل يردد صوت الكلمة وكانت "wonderful"، فالمراقب سمع صوت في المنطقة اللي أنا قاعد فيها وجاء جنبي، فأنا فضلت أردد بنفس الصوت wonderful، لدرجة إن المراقب فكر إني عيان، لحد ما الموبايل يسكت".