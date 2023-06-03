السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الخلاط ضرب فى وشى".. الشيف عماد الخشت يكشف موقف محرج تعرض له أثناء التصوير

الشيف عماد الخشت
الشيف عماد الخشت

كشفت الشيف نجلاء الشرشابي، عن موقف مضحك تعرضت له أثناء التصوير في قناة cbc سفرة، قائلة: "أجي أطقش البيضة ألاقيها مسلوقة، وأنا برغي ألاقي أكلة اتحرقت، لكن بتصرف".

 

كما تحدث الشيف عماد الخشت عن موقف محرج تعرض له أثناء التصوير بقناة cbc  سفرة، وذلك خلال لقاءه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية cbc، :"مرة الخلاص بعد ما حطيت فيه الحجات وشغلته ضرب في وشي، لكن عشان كنت بسجل محصلش مشكلة، لكن المشكلة لو حصل ده على الهواء".

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي من برنامجها "معكم منى الشاذلي"، نجوم قناة "cbc سفرة"، في إطار احتفالات القناة بمرور عشر سنوات على تأسيسها.

 

وحل كل من الشيف شربيني ونجلاء الشرشابي وغادة التلي وعماد الخشت ونرمين هنو وغادة جميل وهشام السيد وساندرا مكاري ونورا السادات وعمر إسماعيل وتوتا مراد، خلال هذا اللقاء على قناة cbc. 

الأكثر قراءة

التصريح بدفن جثامين 3 أطفال غرقا فى مياه بحر بالفيوم

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

الجيش الصومالى يقتل ثلاثة عناصر إرهابية بإقليم جوبا السفلى جنوب البلاد

وصول أفراد ومعدات من تشكيلات الأسلحة والدبابات الروسية إلى بيلاروس

إبراهيم عادل: فوز بيراميدز على فيوتشر يقربنا من المنافسة على الدورى

"تعليم الغربية" يتفقد لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

انهيار مالي وشيك للأونروا وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس