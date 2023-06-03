"الخلاط ضرب فى وشى".. الشيف عماد الخشت يكشف موقف محرج تعرض له أثناء التصوير

كشفت الشيف نجلاء الشرشابي، عن موقف مضحك تعرضت له أثناء التصوير في قناة cbc سفرة، قائلة: "أجي أطقش البيضة ألاقيها مسلوقة، وأنا برغي ألاقي أكلة اتحرقت، لكن بتصرف".

كما تحدث الشيف عماد الخشت عن موقف محرج تعرض له أثناء التصوير بقناة cbc سفرة، وذلك خلال لقاءه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية cbc، :"مرة الخلاص بعد ما حطيت فيه الحجات وشغلته ضرب في وشي، لكن عشان كنت بسجل محصلش مشكلة، لكن المشكلة لو حصل ده على الهواء".

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي من برنامجها "معكم منى الشاذلي"، نجوم قناة "cbc سفرة"، في إطار احتفالات القناة بمرور عشر سنوات على تأسيسها.

وحل كل من الشيف شربيني ونجلاء الشرشابي وغادة التلي وعماد الخشت ونرمين هنو وغادة جميل وهشام السيد وساندرا مكاري ونورا السادات وعمر إسماعيل وتوتا مراد، خلال هذا اللقاء على قناة cbc.