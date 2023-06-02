"الديكور وقع عليا".. موقف كوميدي تعرضت له الشيف غادة جميل (فيديو)

روت الشيف غادة جميل، تفاصيل أحد المواقف الكوميدية التي تعرضت لها أثناء التصوير بقناة “cbc سفرة”، وعلقت: "الديكور كله وقع عليا".

وأضافت الشيف غادة جميل، خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية cbc سفرة: "كان عندي ثبات انفعالي فظيع، وقولت يلا نطلع فاصل".

شيفات cbc سفرة ضيوف منى الشاذلي

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي من برنامجها "معكم منى الشاذلي"، نجوم قناة "cbc سفرة"، في إطار احتفالات القناة بمرور عشر سنوات على تأسيسها.

وحل كل من الشيف شربيني ونجلاء الشرشابي وغادة التلي وعماد الخشت ونرمين هنو وغادة جميل وهشام السيد وساندرا مكاري ونورا السادات وعمر إسماعيل وتوتا مراد، خلال هذا اللقاء على قناة cbc.