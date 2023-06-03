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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسعار الدواجن اليوم فى مصر السبت 3-6-2023 فى الأسواق المصرية

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 3-6-2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين بقيمة من 3 إلى 5 جنيهات، وذلك بسبب وجود الأعلاف داجنة في الأسواق المصرية للمزارع وصغار المربيين بفعل استقرار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة حيث تعتمد صناعة الثروة الداجنة على استيراد المدخلات من الخارج.


أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 3-6-2023 في الأسواق المصرية

تشهد أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 3-6-2023 في الأسواق المصرية انخفاض ملحوظ سواء في المزارع للتجار أو في الأسواق المصرية للمستهلكين بفعل توافر الأعلاف الداجنة وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 62 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 70 جنيها.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 58 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 65 جنيها.

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سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 73 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 83 جنيها.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 99 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 105 جنيهات.

وصل سعر كيلو البانية إلى 165 جنيها.

وصل سعر كيلو الأوراك إلى 81 جنيها.

وصل سعر كيلو الكبد والقوانص إلى 70 جنيها.

وصل سعر كيلو الأجنحة إلى 60 جنيها.

 

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أسعار البيض والكتاكيت في الأسواق المصرية

انخفاض في أسعار البيض والكتاكيت وكافة مشتقات صناعة الثروة الداجنة في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة للمستهلكين وذلك بفعل دعم الحكومة للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية و الداجنة تخفيفا على المواطنين وإليكم الأسعار بالتفصيل وفقا للتحديثات الأخيرة:-

 

سجل الكتكوت الأبيض في المزارع نحو 12 جنيها.

سجل الكتكوت الساسو في المزارع نحو 11 جنيها.

سجل الكتكوت البلدي في المزارع نحو 7 جنيهات.

سجل الكتكوت الهجين في المزارع نحو 7 جنيهات.

سجل الكتكوت الفيومي في المزارع نحو 8 جنيهات.

سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 78 جنيها.

سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 85 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 105 جنيهات.

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