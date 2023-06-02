قبل العيد.. أسعار اللحوم "قائم" اليوم الجمعة 2 يونيو 2023

يبحث كثير من المواطنين خلال الأيام الحالية عن أسعار اللحوم الحمراء على محرك البحث العالمي "جوجل"، خاصة أسعار الماشية الحية، بالتزامن مع الاستعداد لعيد الأضحى المبارك الأربعاء 28 يونيو الجاري، وذلك لتجهيز الأضحية.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 2 يونيو 2023

ويشهد موسم عيد الأضحي المبارك إقبالا كبيرا من المصريين على شراء اللحوم بجميع أنواعها الضاني والبتلو والكندوز وتتزايد كميات الطلب على الماشية الحية "الماعز والخراف والعجول بانواعها الجاموسي والبقري واللحوم الجملي".

أسعار اللحوم الحمراء اليوم

ويرصد "الدستور" في هذه التقرير المعلومات والتفاصيل الكاملة عن كل أسعار اللحوم الحمراء وأماكن شرائها.

أسعار اللحوم الحمراء الحية

قال الحاج حسني المعداوي، أحد تجار اللحوم بالجيزة، إن أسعار الماشية البلدي الحية تراوحت بين 130 إلى 145 جنيها للكيلو القائم اليوم الجمعة 2 يونيو 2023.

وأوضح أن حجم استهلاك المصريين من اللحوم الحمراء يتراوح بين 1.1 مليون إلى 1.4 مليون طن سنويا، ويتم إنتاج نحو 60 % منها محليا واستيراد الكمية المتبقية من الخارج من عدة دول منها السودان وتشاد والبرازيل.

وتابع المعداوي لـ "الدستور" أن أسعار اللحوم الجاموسي الحية تراوحت بين 125 إلى 130 جنيها للكيلو القائم، في حين سجل أسعار اللحوم الضاني نحو 180 جنيها للكيلو القائم للخراف الحية، ونحو 200 جنيه للكيلو القائم للماعز الحية.

أسعار اللحوم الحمراء

وأضاف أن اللحوم الحمراء البتلو البلدي تراوحت بين 280 إلى 330 جنيها للكيلو بحسب المنطقة، في حين تراوحت أسعار اللحوم الضاني بين 300 إلى 350 جنيها للكيلو، واللحوم الجاموسي تراوحت بين 260 إلى 300 جنيه للكيلو بحسب المنطقة.

ولفت المعداوي إلى أن أسعار اللحوم الجملي تراوحت بين 200 إلى 250 جنيها للكيلو بحسب المنطقة، وسجلت أسعار كباب الحلة 300 جنيه للكيلو، وأسعار الكبدة البلدي نحو 280 جنيها للكيلو.

ولفت إلى أن هناك زيادة في حجم الطلب بسبب الإقبال على شراء اللحوم الحية خلال الفترة الحالية مع بدء الاستعدادات لشراء الأضاحي، وهذا سيؤدي إلى ضرورة توافر كميات كبيرة من الماشية الحية بجميع أنواعها.

وأشاد بتدخل الدولة وطرحها اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية سواء اللحوم السودانية أو غيرها، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى توفير بدائل جيدة أمام المواطنين حيث طرحت وزارة التموين اللحوم الحمراء السوداني الطازجة بسعر 195 جنيها للكيلو في حين بلغت أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية 85 جنيها للكيلو.