أسعار الأضاحي في مصر 2023.. وموعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444

زاد البحث عن أسعار الأضاحي في مصر 2023 قبيل ساعات فقط من استطلاع هلال شهر ذي القعدة 1444 وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية حيث أكدت اللجنة الشرعية وأن غرة شهر ذي القعدة يوم الأحد 21 مايو 1444 حيث اقترب موعد عيد الأضحى المبارك 1444/2023.

أسعار الأضاحي في مصر 2023

تتنوع الأضاحي وفقا للشريعة الإسلامية من بين ( الإبل، البقر بأنواعه، الغنم، الضأن، الماعز) وكل منها له شروط لتصح أن تكون أضحية حيث يحصر الملايين من المسلمين في كافة أنحاء العالم في إحياء سنة الرسول صل الله عليه وسلم في ذبح الأضاحي وجاءت أسعارها كما يلي :-

سعر كيلو العجل البقري البلدي القائم 140 جنيه.

سعر كيلو العجل الجاموسي البلدي القائم 150 جنيه.

سعر كيلو العجل الجاموسي المستورد من كولومبي القائم 1135 جنيه.

سعر كيلو اللحوم في الخروف القائم (البرقي) 120 جنيه.

سعر كيلو اللحوم في الخروف القائم (الأسواني) 120 جنيه.

سعر كيلو اللحوم في الخروف القائم (الفلاحي) 110 جنيه.

سعر كيلو اللحوم في الخروف القائم (الصعيدي) 130 جنيه.

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444

تستطلع الملكة العربية السعودية وحدها باستطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444 ويتبعها كافة الدول العربية في ذلك لكونها هى الجهة المنوطة بالإشراف على موسم الحج حيث يولد الهلال يوم الأحد الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1444 الموافق 18 يونيو 2023 حيث يكون غرة الشهر يوم الاثنين 19 يونيو 2023.

وأكدت الحسابات الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية أن وقفة عرفات ستكون يوم الثلاثاء الموافق 10 من ذي الحجة و 27 يونيو 2023 وأن أول أيام العيد ستكون يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023.

موعد اجازة عيد الأضحى 1444 في مصر

أسعار الأضاحي في مصر 2023 وموعد الإجازة من أشهر تساؤلات المواطنين عبر المنصات الإلكترونية حيث يحصل موظفي الدولة على إجازة عيد الأضحى من يوم الاثنين 27 يونيو وحتى يوم الأحد 2 يوليو 2023 والتي تشمل (وقفة عرفات، 4 أيام العيد، ذكرى ثورة 30 يونيو).

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