أسعار الأضاحي بمصر 2023 قبل عيد الأضحى"العيد الكبير" .. تعرف على الأسعار

أسعار الأضاحي قبل عيد الأضحى "العيد الكبير".. من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك البحث العالمي الأشهر “جوجل”.

“الدستور” يستعرض جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى..

أسعار الأضاحي قبل عيد الأضحى 2023

سعر الخروف

بلغ سعر الخروف من 3000 جنيه مصري وحتى 6000 جنيه مصري على حسب اختلاف وزنه.

وبلغ سعر الخروف البرقي 2023 للكيلو الواحد نحو 90 جنيه مصري للكيلو

ووصل سعر الخروف في مصر إلى نحو 7000 جنيه

وبلغ سعر لحم الذكر من كيلو الشمبري البقري إلى نحو 75 جنيه مصري للكيلو الواحد.

بينما بلغ كيلو الشمبري البقري من الإناث التي يتم ذبحها للأضحية إلى نحو 70 جنيه مصري للكيلو الواحد.

سعر العجول

بينما بلغ سعر الكيلو الواحد من لحوم العجل نحو 70 جنيه مما يجعل سعر العجل يتراوح ما بين 20,000 جنيه وحتى 32,000 جنيه مصري.

واختلفت أسعار العجول المخصصة للأضاحي في مصر حيث وصل سعر العجل المستورد إلى نحو 25,000 جنيه مصري.

بينما وصل سعر العجل البلدي الذي يتم ذبحه لأضحية عيد الأضحى إلى نحو 40,000 جنيه مصري

بينما بلغ سعر كيلو اللحم الضاني من نوع أسواني ما بين 65 جنيه وحتى 70 جنيه للكيلو الواحد.

وكذلك وصل سعر الضانى لنوع آخر "فلاحى" والذي وصل إلى نحو 75 جنيه مصري للكيلو الواحد.

بينما وصلت أسعار كيلو اللحم الضاني من نوع "صعيدي" إلى نحو 80 جنيه مصري للكيلو الواحد.

يتراوح سعر الخروف في مصر في سنة 2023 ما بين 4000 جنيه إلى 6000 جنيه إذا كان وزنه ما بين 50 كيلو إلى 100 كيلو الخروف الواحد.

أسعار المواشي في مصر 2023 اليوم"البقر"

وصل سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم في عام 2023 إلى من 60 إلى 62 جنيه للكيلو الواحد.

أما سعر كيلو واحد من البقري الخليط القائم فقد وصل إلى 60 جنيه مصري.

وبالنسبة لسعر كيلو البقر المستورد المجنس القائم فقد وصل إلى 58 جنيه مصري للكيلو الواحد.

ووصلت أسعار الأضاحي الجاموس إلى 55 جنيه للكيلو الواحد من قائم عجل الكندوز الجاموس.

أسعار الماعز

أما سعر الأضحية من الماعز فقد وصل كيلو الماعز القائم من نوع البرقي إلى 60 جنيه.

أما سعر الكيلو الواحد من قائم المعز الصعيدي فقد وصل إلى 65 جنيه.

وبالنسبة لسعر كيلو القائم البحري فقد وصل في الوقت الحالي إلى 70 جنيه للكيلو الواحد.

ويبلغ سعر الجديان حوالي 2000 جنيه أو أكثر على حسب وزنه.

أسعار لحوم الجمال 2023 لعيد الاضحى

وصل سعر الجمل الحي بالنسبة لأسعار الأضحية الجملي إلى 16,000 جنيه مصري.

وبالنسبة لأسعار الجمل السوداني فإنه يعتبر أغلى من أسعار الجمل الإثيوبي أو الصومالي.

وتختلف أسعار الأضاحي من الجمال على اختلاف الحجم والوزن ونوع الجمل وعمره.