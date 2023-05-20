السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحكومة تنفى إجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحى

صكوك الأضاحي
صكوك الأضاحي

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار من وزارة الأوقاف بإجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحي.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، اليوم السبت، إنه بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإجبار الوزارة الأئمة على جمع صكوك الأضاحي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن.

وشددت وزارة الأوقاف فى ردها على المركز الإعلامي، على أن المشاركة في جمع صكوك الأضاحي هو أمر اختياري يتم تطوعًا من قبل بعض الأئمة دون أي إجبار، أو فرض أي جزاءات عليهم، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (ar.awkafonline.com)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

وأكد المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء مواصلته رصد ما يتم تداوله بين المواطنين، سواء كان على وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية بمختلف أنواعها أو أي وسيلة تواصل، للوقوف على حقيقة ما يتم بثه من معلومات وأخبار، وعدم ترك الساحة لمروجي الشائعات، وذلك من خلال فريق من الشباب المدرب على أعلى مستوى من الكفاءة، ويواصل عمله على مدار الساعة.

الشائعات المغرضة المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حقيقة صدور قرار مجلس الوزراء

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