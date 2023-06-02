220 جنيه للكيلو.. مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم في الوادي الجديدة

دشن أصحاب محلات الجزاره بمحافظة الوادي الجديد، مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم قبل حلول عيد الأضحي المبارك بسعر 220 جنيه للكيلو بعد أن وصلت إلي أعلى مستوياتها بمراكز المحافظة حتي تخطت 270 جنيه ببعض المناطق

ويقول سامي رجب صاحب محل جزارة بمركز الداخلة، إنه أعلن عن بيع سعر كيلو اللحم الطازج بسعر 220 جنيه لتخفيف العبئ عن كاهل الاسر.

وأضاف أنه تم تدشين هذه المبادرة بعد تراجع الطلب على شراء اللحوم في بعض محلات الجزارة بمراكز المحافظة بعد إرتفاع أسعارها والتي وصلت في بعض المناطق إلي 270 جنيه للكيلو، وعلى أثار هذا تم خفض أسعار اللحوم إلي 220 جنيه وذلك نتيجة لانخفاض سعر كيلو اللحوم القائم بمقدار 10 جنيهات.

ويؤكد محمد علي يماني، مقيم بمركز الداخلة، إن ارتفاع أسعار الأضاحى هذا العام ارتفعت بشكل كبير ومبالغ فيه مقارنة بالسنوات الماضية وهو أمر طبيعى نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم، فسعر الخروف يبدأ من 7000 جنيه، ويرتفع حسب الوزن والحجم، وكذلك أسعار العجول البقرى، حيث جرت العادة بالمحافظة نحو اشتراك كل 7 أشخاص فى شراء عجل وذبحه وتقسيمه من خلال سهم أضحية يدفعه الشخص والذى يبدأ هذا العام من 8000 جنيه للسهم الواحد، حيث يصل سعر وزن الكيلو قائم إلى 130 جنيها، فضلا عن تكاليف الاعلاف حتي يوم الذبح علاوة على تسعيرة الذبح والتي وصلت إلي 1500 جنيه لاناث الماشية و2000 جنيه للعجول

وأضاف “يماني” أنه لابد من دعم الجمعيات الفئوية وتوفير كميات من اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة لضمان المنافسة واستمرار انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق وانخفاض أسعار الأضاحى.

وقال جمال حسان، أحد مربين الماشية بمركز الداخلة، عن أن تكاليف الأعلاف مرتفعة للغاية، فضلًا عن أن عجول التسمين تتطلب كميات كبيرة من الأعلاف بنسب بروتين مرتفعة من خلال إضافة الذرة الصفراء وفول الصويا، والأعلاف الخضراء لا تغنى عن الأعلاف الجافة بالنسبة لعجول التسمين، وتكفي لتربية إناث الماشية، ولا بد من توفير كميات من نخالة القمح المدعمة للمربين، وكميات أعلاف بسعر مخفض لضمان عدم ارتفاع تكاليف وأسعار الماشية وخاصة خلال فترة الأضحية.

وتشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، انخفاضا طفيفا فى أسعار اللحوم البلدي الأمر الذى تبعه انخفاض فى أسعار الأضاحى هذا العام، وذلك على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وفي سياق متصل، تواصل مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، تنظيم الندوات الإرشادية لتوعية المواطنين بضرورة معاية الأضحية الظاهرية عند الشراء من خلال العين والجلد اللامع، وضرورة ذبح الأضحية فى المجازر حتى يتم الكشف عليها من خلال الطبيب البيطرى لضمان سلامة المواطنين، حيث يوجد أمراض مشتركة بين الحيوان والإنسان تنتقل عند طريق ملامسة الدم مثل مرض السل الرئوي والصفراء والديدان الشريطية.