الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: زيارة سوناك لواشنطن تستهدف توثيق التعاون بين بريطانيا وأمريكا

الدكتور حميد الكفائي
الدكتور حميد الكفائي

قال الدكتور حميد الكفائي، الباحث السياسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا، لافتًا إلى أن قيمة التبادل التجاري بينهما تقدر بـ 65 مليار دولار. 

وأضاف الكفائي خلال لقائه ببرنامج "10 داونينج ستريت"، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن بريطانيا تسعى إلى زيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، تعويضًا لها عن مغادرة الاتحاد الأوروبي والخسائر التي تكبدتها. 

وأوضح أن زيارة سوناك لأمريكا هي لبحث شؤون تطوير العلاقات الاقتصادية، وكذلك في العلاقات البريطانية الأمريكية التي توصف دامًا بالخاصة، مؤكدًا أنه توجد علاقة خاصة بين البلدين متمثلة في العلاقة الثقافية التاريخية وانسجام سياسي، حيث إن هذه العلاقة سوف تبقى وتتوطد في المستقبل. 

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