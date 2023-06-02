مصطفى بكرى يشيد بمبادرة "كلنا واحد": تخفف الأعباء عن المواطنين

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بمبادرة "كلنا واحد" تحت إشراف وزارة الداخلية، وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، إن مبادرة كلنا واحد، تعمل على توفير كافة السلع بأسعار مخفضة مقارنة بنظيرتها في الأسواق الخارجية.

وتابع: هناك ارتفاع كبير في أسعار اللحوم، حيث وصل سعر كيلو اللحمة الآن لـ400 جنيه، بجانب ارتفاع أسعار الدواجن، بالرغم من تراجع أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية.

وأضاف مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة كلنا واحد تتواجد في مختلف المحافظات والمراكز على مستوى الجمهورية، لمواجهة غلاء الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين.