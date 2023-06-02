الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ظهرت كاملة.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

الامتحانات
الامتحانات

ننشر لكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم الجلوس، حيث يتساءل الكثير من طلاب وطالبات صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثالث الاعدادي، بالتزامن مع اعتماد النتائج و الإعلان عنها رسمياً.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم الجلوس

وفي هذا الإطار، يتيح للطلاب والطالبات الحصول على النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث تعلم جميع النتائج وكذلك بالرقم القومي أو بالاسم فقط، عقب اعتمادها في جميع المحافظات من خلال الخطوات التالية:

أولاً: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر الرابط التالي:
https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.
ثانياً: تحديد المرحلة الدراسية المراد الاستعلام عنها:
• نتيجة رابعة ابتدائى.
• نتيجة خامسة ابتدائي.
• نتيجة سادسة ابتدائي.
• نتيجة أولي إعدادي.
• نتيجة ثانية إعدادي.
• نتيجة ثالثة إعدادي.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

وهناك طريقة أخرى للحصول على النتائج وهي بوابة التعليم الأساسي، ويمكن للطلاب والطالبات  الاستعلام عن نتائج امتحانات الترم الثاني لعام 2022-2023، من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: الدخول علي بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط التالي:
https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.
الخطوة الثانية: كتابة الرقم القومي بكل دقة.
الخطوة الثالثة: اختيار المرحلة الدراسية المقررة الاستعلام عنها.
الخطوة الرابعة: اختيار الصف الدراسي المراد الاستعلام عنه.
الخطوة الخامسة: اختيار العام الدراسي "2022-2023".
الخطوة السادسة: اختيار الفصل الدراسي "الثاني".
الخطوة السابعة: الضغط على أيقونة "عرض النتيجة".
الخطوة الثامنة: تظهر أمامك النتيجة فور اعتمادها و ظهورها رسمياً.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات

• محافظة الجيزة عبر الرابط التالي:
http://www.giza.gov.eg/Default.aspx.
• محافظة القاهرة عبر الرابط التالي:
http://eduserv.cairo.gov.eg/.
• محافظة المنوفية عبر الرابط التالي:
http://www.monofeya.gov.eg/default.aspx
• محافظة الإسماعيلية عبر الرابط التالي: 
http://www.ismailia.gov.eg/.
• محافظة الشرقية عبر الرابط التالي:
http://www.sharkia.gov.eg/
• محافظة الفيوم عبر الرابط التالي:
http://www.fayoum.gov.eg/.
• محافظة بورسعيد عبر الرابط التالي:
http://www.portsaid.gov.eg/.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 عبر الدستور لجميع المحافظات

• محافظة كفر الشيخ عبر الرابط التالي:
http://www.kafrelsheikh.gov.eg/.
• محافظة دمياط عبر الرابط التالي:
http://www.domyat.gov.eg/news.
• محافظة الغربية عبر الرابط التالي:
http://www.gharbeia.gov.eg/Pages/default.aspx.
• محافظة الأقصر عبر الرابط التالي:
http://luxor.gov.eg/default.aspx.
• محافظة مطروح عبر الرابط التالي:
http://www.matrouh.gov.eg/.
• محافظة أسوان عبر الرابط التالي:
http://www.aswan.gov.eg/.
• محافظة البحر الأحمر عبر الرابط التالي:
http://www.redsea.gov.eg/.
• محافظة البحيرة عبر الرابط التالي:
http://behira.gov.eg/.
• محافظة جنوب سيناء عبر الرابط التالي: 
http://www.southsinai.gov.eg/.

كيفية التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023


• محافظة المنيا عبر الرابط التالي:
http://www.minia.gov.eg/default.aspx.
• محافظة شمال سيناء عبر الرابط التالي: 
http://www.northsinai.gov.eg/.
• محافظة قنا عبر الرابط التالي:
http://www.qena.gov.eg/.
• محافظة بني سويف عبر الرابط التالي:
http://www.benisuef.gov.eg/.
• محافظة الدقهلية 2023 عبر الرابط التالي:
http://www.dakahliya.gov.eg/.
• محافظة القليوبية عبر الرابط التالي:
http://www.qaliobia.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspx.
•محافظة سوهاج عبر الرابط التالي:
http://www.sohag.gov.eg/.

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

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