لو فاتك التريند| إليسا تهنئ ولي عهد الأردن.. وأسعار اللحوم في الأسواق اليوم

تصدرت مجموعة من الأخبار الترند على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين الفنية والاجتماعية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

موعد ومكان عزاء والد المخرجة مريم أحمدى

أعلنت المخرجة مريم أحمدي عن موعد ومكان عزاء والدها والذي وافته المنية في الساعات الماضية.

وصلاة الجنازة على والد أحمدي عقب صلاة الجمعة اليوم من مسجد قرية سيتي فيو الطريق الصحراوي، حسب ما أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.. للمزيد اضغط هنا.

الضأن بـ240 جنيها للكيلو.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة

واصلت أسعار اللحوم اليوم الجمعة استقرارها في الأسواق ولدى الجزارون وفي الشوادر حيث سجل سعر اللحم البلدي من ٢٣٠:٤١٠ جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر اللحم الضأن بين ٢٤٠:٣٥٠ جنيها للكيلو.. للمزيد اضغط هنا.

كولر يحدد 3 لاعبين للحديث عن مباراة الوداد قبل مران الأهلى اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مرانه في السادسة من مساء اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش في إطار استعداداته لمباراة الوداد المغربي، المقرر لها يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتحدث 3 من لاعبي الفريق بناءً على اختيارات السويسري مارسيل كولر المدير الفني لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية عن رؤيتهم لمباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك في الخامسة مساء اليوم الجمعة قبل انطلاق مران الفريق، وذلك وفقًا للوائح المنظمة للاتحاد الإفريقي.. للمزيد اضغط هنا.

إليسا عن حفل زفاف ولى عهد الأردن: فرح عارم وسعادة من المحيط للخليج

علقت الفنانة اللبنانية إليسا على حفل زفاف ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله الثاني، الذي عُقد أمس الخميس، على الأميرة رجوة آل حسين، في المملكة الأردنية الهاشمية.

وكتبت إليسا في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "فرح عارم وسعادة من المحيط للخليج بالمناسبة السعيدة وفرح الأمير الحسين وعروسته رجوى.. ألف مبروك للعروسين وللملك عبدالله والملكة رانيا ولكل الشعب الأردني الحبيب".. للمزيد اضغط هنا.