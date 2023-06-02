كولر يحدد 3 لاعبين للحديث عن مباراة الوداد قبل مران الأهلي اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه في السادسة من مساء اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش في إطار استعداداته لمباراة الوداد المغربي، المقرر لها يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي بطولة إفريقيا.

ويتحدث3 من لاعبي الفريق بناء على اختيارات السويسري مارسيل كولر المدير الفني لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية عن رؤيتهم لمباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك في الخامسة مساء اليوم الجمعة قبل انطلاق مران الفريق، وذلك وفقًا للوائح المنظمة للاتحاد الإفريقي.



وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد استأنف تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي.

وحرص كولر على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، للحديث حول الاستعدادات لمباراة الوداد المغربي.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، ومحمود حمدي إخصائي التأهيل، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة في بداية المران.

وأدى اللاعبون جانبًا من التدريبات الخططية والفنية المتنوعة، تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين، وشهدت تركيز المدير الفني على تنفيذ بعض التعليمات المحددة للاعبين.