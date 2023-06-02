الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إليسا عن حفل زفاف ولي عهد الأردن: فرح عارم وسعادة من المحيط للخليج

اليسا
اليسا

علقت الفنانة اللبنانية إليسا، على حفل زفاف ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله الثاني، الذي عُقد أمس الخميس، على الأميرة رجوة آل حسين، في المملكة الأردنية الهاشمية.

وكتبت إليسا في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "فرح عارم وسعادة من المحيط للخليج بالمناسبة السعيدة وفرح الأمير الحسين وعروسته رجوى.. ألف مبروك للعروسين وللملك عبدالله والملكة رانيا ولكل الشعب الأردني الحبيب".

وفي وقتٍ سابق، طرحت إليسا أغنية "أميرة الحلوين" من كلمات وألحان مروان خوري، وأهدتها إلى ابنة عاهل الأردن بمناسبة زفافها على جميل إسكندر في الحفل الذي أقيم بالمملكة الأردنية منذ نحو ثلاثة أشهر.

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