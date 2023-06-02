الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الضأن بـ240 جنيها للكيلو.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة

لحوم بلدية
لحوم بلدية

واصلت أسعار اللحوم اليوم الجمعة استقرارها في الأسواق ولدى الجزارون وفي الشوادر حيث سجل سعر اللحم البلدي من ٢٣٠:٤١٠ جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر اللحم الضأن بين ٢٤٠:٣٥٠ جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة في مصر

وتراوح سعر كباب الحلة من ٢٤٠ : ٣٥٠ جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الكبدة الكندوز بين ٢٤٠ : ٢٨٠ جنيها للكيلو، كما تراوح سعر اللحم المفروم من ١٥٠ : ١٦٠ جنيها للكيلو.

وبلغ سعر الكبدة البلدى نحو ١٣٠ جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر الكلاوى والقلب من ١٤٠ : ١٦٠ جنيها للكيلو، وتراوح  سعر السجق البلدى نحو ١٤٠ : ١٥٠ جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر اللحم البقرى من ١٦٠ : ١٩٥ جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الكبدة الضأن من ٢٤٠ : ٢٨٠ جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر اللحم الجملى بين ١٩٠ : ٢٣٠ جنيها للكيلو، وتراوح سعر الاستيك والبفتيك من ٢٤٠ : ٢٨٠ جنيها للكيلو.

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اسعار اللحوم المستوردة 

وسجل سعر اللحم البرازيلي من ١٣٠ : ١٩٠ جنيها للكيلو، بينما سجلت الكبدة المستوردة من ١١٠ : ١٣٠ جنيها للكيلو.

وكان قد أكد  سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسؤول ملف المنافذ بالوزارة، أنه تم إقامة معرض  “خير مزارعنا لأهالينا” على هامش معرض الزهور لبيع الدواجن واللحوم والسلع الغذائية لتوفيرها للموطنين بأسعار مخفضة، حيث أنه معني بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين بأسعار تنافسية، مشيرا إلى أن هذا المعرض الثاني خلال عام 2023 بعد معرض حديقة الأورمان.

وأضاف صالح في تصريحات سابقة، أن معرض خير مزارعنا لأهالينا سوف يقام على مساحة 600 متر وينطلق مع بداية معرض الزهور ولمدة شهر بالمتحف الزراعي، ويحتوي على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية.

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