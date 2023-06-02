"البيضاء" بـ70 جنيهًا للمستهلك.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة

استقرت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق والمحالّ والمزارع وبورصة الدواجن، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة 62 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيها.

واستقرت أسعار الدواجن الأمهات، اليوم، لتسجل 58 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها.

وانخفضت أسعار الدواجن الساسو الفراخ الحمراء لتسجل 73 جنيها، بدلا من 75 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 83 جنيها. بينما استقرت أسعار الدواجن البلدي بالمزرعة لتسجل الآن 99 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات.

وسجلت أسعار البانيه 165 جنيها، ويختلف السعر حسب المنطقة السكنية، وسجلت أسعار الأوراك بين 75 و81 جنيها للكيلو، حسب المنطقة السكنية، وسجلت أسعار الكبد والقوانص سعرا يتراوح بين 65 و70 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الأجنحة بين 45 و60 جنيها.

وسجلت أسعار الكتاكيت في المزارع للكتكوت الأبيض 12 جنيها، كما سجل الكتكوت الساسو 11 جنيها، والكتكوت البلدي 7 جنيهات، فيما انخفض سعر الكتكوت الهجين ليسجل 7 جنيهات تقريبا، والفيومي 8 جنيهات.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تعافي صناعة الدواجن خلال الفترة المقبلة من التداعيات التي تعرضت فيها الصناعة خلال الفترة الأخيرة بعد اعتماد الإنتاج الداجني على 55% من صغار المربين.

وأوضح تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث الإنتاج الحيواني، أن الكبوة التي مرت بها صناعة وإنتاج الدواجن سيتم التعافي من تبعاتها في أقرب فرصة، في ظل الطفرة الملموسة التي حققها المربي الصغير، والتي كفلت لنا تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات الماضية.

وقلل التقرير من تداعيات الأزمة الأخيرة التي تعرض لها قطاع الإنتاج الداجني، موضحًا أن الكيانات الكبيرة هي الأكثر تضررًا، فيما حافظ القوام الأساسي لهذه الصناعة، والممثل في صغار المربين، على استقراره إلى حد كبير.