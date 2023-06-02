الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استقرار الفراخ وارتفاع البيض.. أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 2-6-2023

الفراخ
الفراخ

استقرت اسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس المستوى السعري الذي سجلته طوال الأسبوع، حيث استقر سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية عند 64 جنيهًا للكيلو، بينما ارتفع سعر كرتونة البيض ارتفاعًا طفيفًا بلغ جنيه واحد للطبق في المزرعة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 2-6-2023 . 

 

أسعار الفراخ اليوم 

 

  • سعر الفراخ البيضاء 63 جنيهًا.
  • سعر الدواجن الساسو  72 جنيهًا.
  • الدواجن امهات بيضاء  58 جنيهًا.
  • سعر الفراخ البلدي 90 جنيهًا.

رئيس قطاع الثروة الحيوانية: الدولة سيطرت على أزمة الأعلاف

انخفاض سعر برميل النفط الكويتي لـ 74.37 دولار خلال التعاملات

وأرجع العاملون في قطاع الدواجن التراجع الذي تسجله أسعار الدواجن اليوم مقارنة بالوقت الساب إلى انخفاض أسعار الأعلاف التي تشهدها مصر منذ عدة أسابيع، حيث تراوح طن العلف الداجن بين 24600 إلى 26900 جنيه لنوع تسمين البادي، وأعلاف دواجن البيض 24000 جنيه للطن، وبلغ سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 35000 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 37000 جنيه للمحلي والمستورد، وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألف جنيه، والجلوتوفيد المحلي سجل 12000 جنيه، والردة 10800 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

  • سعر كتكوت أبيض 8 جنيهات.
  • كتكوت أبيض شركات 11.50 جنيه.
  • كتكوت أبيض قطعان 6.25 جنيه.
  • سعر كتكوت  ساسو 11 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو بيور  11.50 جنيه.
  • كتكوت سمان أبيض  3.50 جنيه.
  • كتكوت سمان أسمر  3.50 جنيه.
  • كتكوت بلدي  6.50 جنيه.
  • كتكوت هجين 8.50 جنيه.

سعر البيض اليوم

كرتونة بيض أبيض  93.75 جنيه.   

كرتونة بيض أحمر 93.75 جنيه.  

كرتونة بيض بلدي 117 جنيهًا.

اقرأ أيضًا

هل ينجح قانون حظر تداول الدواجن حية في خفض الأسعار؟

الدواجن الفراخ البيضاء أسعار الفراخ سعر البيض بورصة الدواجن أسعار الفراخ اليوم اسعار الكتاكيت اليوم سعر البيض اليوم

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

علي بن تميم: مركز أبو ظبى للغة العربية أسس أنشطته على مفهوم الاستدامة

روسيا: النظام العالمى الأحادى بات من الماضى

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية