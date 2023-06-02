استقرار الفراخ وارتفاع البيض.. أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 2-6-2023

استقرت اسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس المستوى السعري الذي سجلته طوال الأسبوع، حيث استقر سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية عند 64 جنيهًا للكيلو، بينما ارتفع سعر كرتونة البيض ارتفاعًا طفيفًا بلغ جنيه واحد للطبق في المزرعة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 2-6-2023 .

أسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء 63 جنيهًا.

سعر الدواجن الساسو 72 جنيهًا.

الدواجن امهات بيضاء 58 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي 90 جنيهًا.

وأرجع العاملون في قطاع الدواجن التراجع الذي تسجله أسعار الدواجن اليوم مقارنة بالوقت الساب إلى انخفاض أسعار الأعلاف التي تشهدها مصر منذ عدة أسابيع، حيث تراوح طن العلف الداجن بين 24600 إلى 26900 جنيه لنوع تسمين البادي، وأعلاف دواجن البيض 24000 جنيه للطن، وبلغ سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 35000 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 37000 جنيه للمحلي والمستورد، وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألف جنيه، والجلوتوفيد المحلي سجل 12000 جنيه، والردة 10800 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت أبيض 8 جنيهات.

كتكوت أبيض شركات 11.50 جنيه.

كتكوت أبيض قطعان 6.25 جنيه.

سعر كتكوت ساسو 11 جنيهًا.

كتكوت ساسو بيور 11.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض 3.50 جنيه.

كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه.

كتكوت بلدي 6.50 جنيه.

كتكوت هجين 8.50 جنيه.

سعر البيض اليوم

كرتونة بيض أبيض 93.75 جنيه.

كرتونة بيض أحمر 93.75 جنيه.

كرتونة بيض بلدي 117 جنيهًا.